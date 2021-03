Sky: 'senza Serie A ridurremo i costi degli abbonamenti'. In arrivo Disney+ in Sky Q

L'amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, si è concesso a Repubblica in una lunga intervista in cui ha discusso del tema del momento: i diritti tv della Serie A a DAZN, che ha sconfitto proprio la pay tv di Comcast nella gara.

Ibarra ha affermato che Sky è aperta a trattare con DAZN per trovare un accordo per portare la Serie A sulla propria piattaforma, ma ha spiegato che "sarà un tema che potremo affrontare dopo che l’asta sui diritti si chiuderà definitivamente. Siamo stati partner di Dazn finora e come dicevo ci aspettiamo che vengano adottati gli stessi criteri che Sky ha adottato da quando ha avuto sette partite di calcio in esclusiva. Del resto anche Tim Vision ha sulla sua piattaforma la nostra Now". La scorsa settimana, però, Veronica Diquattro di DAZN aveva categoricamente escluso un accordo con Sky.

Il CEO comunque ha voluto rassicurare gli utenti in merito al prezzo degli abbonamenti ed ha spiegato che qualora non ci fosse la Serie A, Sky provvederà a scalare il costo dall'abbonamento "in modo del tutto trasparente e proattivo".

Il dirigente ha comunque rigettato le indiscrezioni secondo cui in caso di assenza di Serie A ci potrebbe essere un esodo di abbonati, ed ha spiegato che "siamo molto di più della Serie A. La nostra offerta, sport compreso, è studiata per tutta la famiglia, a partire dalle serie e dai film, ai quali si aggiungono l’informazione di Sky TG24, show consolidati che crescono di anno in anno come Master Chef, X Factor e Italia’s Got Talent e, dalla prossima stagione, Pechino Express, nonché produzioni originali come la quinta e conclusiva stagione di Gomorra, ma anche Sky Arte. E poi un vantaggio tecnologico che anche di recente ha preso forma con Sky Wifi, la nostra offerta per la banda ultralarga che ci sta dando molte soddisfazioni".

Ibarra ha anche annunciato che quest'oggi verrà annunciata una partnership con Disney+ che entrerà in Sky Q ed andrà ad aggiungersi alle altre piattaforme.

L'intervista completa è disponibile su Repubblica.