Sky Serie A e Sky Sport 24 in HD in arrivo sul digitale terrestre

A giugno Sky è finalmente sbarcata sul Digitale Terrestre, portando una selezione di 15 canali tra quelli disponibili nella sua offerta: da un lato abbiamo il pacchetto Sky TV con Sky Uno, Sky Atlantic, National Geographic, FOX e i canali Premium Cinema; dall'altro invece è presente l'offerta sportiva, formata da Sky Sport 24 e Sky Sport Uno HD.

Preparandosi alla partenza della Serie A TIM, dal 17 agosto arriverà sul digitale terrestre Sky Sport 24 HD, versione in alta definizione del già noto canale d'informazione. Il giorno successivo verrà invece attivato il canale Sky Sport Serie A: completamente dedicato ai fan della massima lega calcistica italiana, sarà anch'esso disponibile in HD e mostrerà match in diretta, news, rubriche e approfondimenti pre e post partita con la squadra di commentatori di Sky Sport. Per accedere al nuovo canale basterà essere abbonati all'offerta Calcio al costo di 15€ al mese, attivabile già da subito ma che potrete pagare a partire da settembre 2018.

Questo pacchetto va ad aggiungersi alla già presente offerta sportiva, che trasmette su Sky Sport Uno HD i più importanti eventi agonistici, passando per Formula 1®, MotoGP® e tornei di tennis come Wimbledon. Fino al 31 agosto 2018 l'offerta Sky TV + Sky Sport sarà acquistabile al prezzo di 19,90/mese (per i primi 6 mesi, poi passerà a 29,90/mese).