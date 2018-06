Sky si aggiudica i diritti di trasmissione della Serie A per il triennio 2018/2021

"Buone" notizie per tutti gli appassionati di calcio, in particolare della Serie A italiana: Sky ha annunciato di aver acquisito i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di 266 partite a stagione per le edizioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21 del campionato di calcio italiano.

Per ogni giornata verranno trasmesse 7 partite su 10, ovvero il 70% dell’intero torneo. In diretta esclusiva due anticipi del sabato (ore 15 e ore 18), due match della domenica pomeriggio alle 15, quello delle 18, oltre al posticipo della domenica sera alle 20.30 e la novità del Monday Night lunedì alle 20.30. Le partite in esclusiva saranno quindi più del doppio rispetto alle precedenti stagioni e includeranno 16 dei 20 top match.

Grandi novità in arrivo anche per quanto riguarda i dispositivi supportati: le partite si potranno vedere non solo via satellite, ma anche in modo più semplice sul digitale terrestre e via fibra. E grazie a Sky Q i match saranno anche in 4K HDR, per una qualità di visione che ben si adatta ai televisori più recenti e performanti. Inoltre le partite della Serie A di Sky saranno visibili anche in streaming su NOW TV e in mobilità su Sky Go.

La Serie A va a completare l'offerta di calcio già disponibile nel servizio, che per il triennio 2018/21 sarà anche la casa delle coppe europee con la trasmissione in diretta di tutta la nuova UEFA Champions League e di tutta la UEFA Europa League, per seguire il cammino delle 7 squadre italiane in Europa. A questo si aggiunge anche la Premier League inglese, in attesa degli Europei 2020.