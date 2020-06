Sky, ci siamo: ecco quando arriva l'offerta di telefonia in fibra in Italia

Dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, finalmente iniziano ad emergere delle date concrete relativamente all'arrivo dell'offerta telefonica in fibra di Sky in Italia.

Infatti, stando anche a quanto riportato da La Repubblica, il colosso fondato da Rupert Murdoch si appresta a lanciare il suo servizio di telefonia in fibra prima ancora di quanto previsto dalle voci di corridoio circolate online nell'ultimo periodo. In particolare, il lancio della proposta per la fibra ottica di Sky avverrà il 16 giugno 2020, quindi mancano veramente pochi giorni all'atteso evento.

Pensate alcune fonti parlano di 200 milioni di investimenti per quanto riguarda le apparecchiature, nonché di molti tecnici assunti a tempo indeterminato. Tra l'altro, il lancio dell'offerta telefonica in fibra di Sky dovrebbe portare con sé anche altre novità. Ad esempio, l'utilizzo di nuovi standard a livello di sicurezza e di Wi-Fi. Staremo a vedere: per il momento abbiamo una data da segnare sul calendario: 16 giugno 2020.

Tornando all'evento, sembra che Sky voglia fare tutto in grande stile, invitando VIP molto conosciuto e magari regalandoci anche qualche sorpresa. Ovviamente, per il momento è un po' tutto "top secret", soprattutto la lista degli invitati. Sempre stando a quanto riportato dalla fonte, il servizio, che si baserà sulla rete di Open Fiber, è già stato testato a dovere e tutto sta procedendo secondo i piani.