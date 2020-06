Sky smentisce il lancio di un'offerta mobile, Ibarra: 'non è nei nostri piani'

Al termine della presentazione di Sky WiFi, l'amministratore delegato di Sky, Maximo Ibarra, ha risposto alle domande dei presenti sulla strategia futura che ha intenzione di adottare la pay tv nel mercato della telefonia.

In risposta ai rumor che circola già da tempo, che vuole Sky pronta a lanciare anche un'offerta per il mobile, Ibarra ha allontanato l'ipotesi ed affermato che "il mobile non è nei nostri piani", segno che Sky intende focalizzarsi esclusivamente sulla rete fissa.

Le indiscrezioni sul possibile lancio di un'offerta mobile da parte di Sky erano iniziate a circolare a seguito della nomina di Ibarra ad amministratore delegato della società. Il manager infatti vanta una notevole esperienza del settore, essendo stato anche a capo di Wind.

Ricordiamo che Sky WiFi sfrutterà la rete Open Fiber per garantire una velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo. In concomitanza con l'arrivo dell'offerta debutteranno sul mercato anche gli accessori mostrati quest'oggi, tra cui il router Sky WiFi Hub, che rappresenta il vero e proprio cervello dell'intera offerta in quanto in grado di adattare la banda in base alle esigenze, ed i Pods che sono degli extender progettati per le abitazioni più grandi e che evitano la dispersione del segnale in casa.