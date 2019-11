La Sky Soundbox in offerta in occasione del Black Friday 2019

Sky ha annunciato oggi la propria partecipazione al Black Friday 2019, con una serie di promozioni molto interessanti sulla Sky Soundbox, che sarà disponibile ad un prezzo molto conveniente per i clienti che soddisfano vari requisiti.

Fino al 2 Dicembre la soundbar potrà essere acquistata a 199 Euro per i clienti Sky, mentre coloro che sono abbonati da almeno sei anni e che quindi sono Sky Extra +6 potranno portarla a casa a 149 Euro.

Normalmente, la Sky Soundbox ha un prezzo di 299 Euro al posto di 599 Euro per i clienti Sky, mentre coloro che hanno un abbonamento attivo da almeno sei anni ed il programma extra attivo possono acquistarla a 249 Euro. Il risparmio quindi in occasione del Black Friday è davvero importante ed è pari a 100 Euro rispetto ai costi di listino.

La Sky Soundbox se collegata a Sky Q è in grado di riconoscere i contenuti in riproduzione e garantisce un'esperienza audio esclusiva, amplificando le emozioni cinematografiche, ma anche se si guardano concerti o altri eventi. Gli utenti però potranno adattare l'ascolto in tutti i momenti.

A livello di compatibilità può essere collegata tramite HDMI, cavo ottico e Bluetooth ed è caratterizzata da sei woofer, 1 driver full range frontale e 2 posteriori ed un design compatto.