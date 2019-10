Sky Sport 24 a rischio chiusura? Arriva la smentita del direttore

Nelle ultime ore si era fatto larga su varie testate giornali la notizia relativa alla chiusura di Sky Sport 24 per accorparlo a Sky TG24 per motivazioni legate alla redistribuzione interna del personale. L'indiscrezione era stata ripresa da vari giornali, tra cui il quotidiano finanziario Italia Oggi, ma a quanto pare non corrisponde alla realtà.

La smentita ufficiale è arrivata su Twitter dal direttore responsabile di Sky Sport, Federico Ferri, il quale ha bollato la notizia come "una bufala DOP", per la contentezza degli utenti che tra i commenti minacciavano di cancellare gli abbonamenti a Sky in caso di chiusura del canale dedicato all'informazione sportiva 24/7.

Italia Oggi sostiene che l'idea sarebbe al vaglio del nuovo amministratore delegato della televisione, Maximo Ibarra, che dall'insediamento ha messo in atto una politica di riduzione dei costi che ha portato alla chiusura delle sedi regionali di Sky TG24 di Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, che si sono tradotte nel licenziamento di 46 dipendenti.

I dati sugli ascolti di Sky Sport 24 non sono noti, ma negli ultimi tempi il management del colosso dell'informazione ha dimostrato a più riprese di voler puntare sul canale, con approfondimenti e rubriche quotidiane per gli appassionati di ogni sport.

Di recente però Sky ha chiuso cinque canali del pacchetto Fox, ma le motivazioni sono legate all'imminente debutto di Disney+.