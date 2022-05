Sky Sport annuncia la programmazione estiva: una serie incredibile di appuntamenti

Dopo l’Estate Azzurra 2021, che ci ha regalato la vittoria agli Europei con la Nazionale di Roberto Mancini e le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Jacobs e Tamberi, Sky è pronta ad un’altra Estate in compagnia dei nostri azzurri. La pay tv oggi ha svelato l’offerta estiva che si preannuncia davvero ricca.

Come si può vedere nell’infografica presente in calce, gli abbonati Sky Sport e Now Sport potranno seguire una serie incredibile di appuntamenti, che partiranno il 31 Maggio 2022 con la FIVB Nations League Femminile, per continuare, il 7 Giugno con la FIVB Nations League Maschile. Successivamente, dal 10 Giugno, ci sarà spazio per i Campionati Mondiali di Beach Volley, senza dimenticare dal 27 Giugno al 10 Luglio l’ormai fisso appuntamento con il torneo di tennis più importante ed affascinante del mondo, Wimbledon.

Dal 6 al 31 Luglio 2022 invece sarà la volta del Campionato Europeo UEFA di Calcio Femminile, mentre dal 15 Lugio sarà la volta dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera.

Dall’11 al 21 Agosto spazio al nuoto con i Campionati Europei Len, mentre il 26 Agosto tocca ai Campionati Mondiali FIVB Maschili.

Settembre inizia col botto con i Campionati Europei Maschili FIBA di Pallacanestro, per poi continuare il 14 con la Coppa Davis ed il 15 con gli Open d’Italia di Golf. L’Estate Azzurra 2022 si chiude il 23 Settembre con i Campionati Mondiali FIVB Femminili.

Queste novità si vanno ad affiancare all’offerta calcistica di Sky ed a quella motoristica, come spiegato direttamente sul sito web di Sky Sport.