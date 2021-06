Sky Sport cambia faccia dal 28 Giugno: arrivano tre nuovi canali!

Ai quattro nuovi canali Sky attivi dal 1 Luglio 2021, se ne aggiungono altri tre targati Sky Sport che saranno disponibili dal 28 Giugno prossimo. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pay tv di Comcast.

Complessivamente, dal 200 al 209 gli utenti avranno modo di trovare tutto lo sport di cui desiderano su ben dieci canali, che si articolano tra conferme con cui gli abbonati hanno avuto modo di familiarizzare negli ultimi anni e novità.

Il 28 Giugno, in occasione del via di Wimbledon, sul 205 si accenderà Sky Sport Tennis che come suggerisce il nome proporrà una programmazione integrale dedicata solo a questo sport, in cui saranno raccontate le imprese dei grandi campioni ed il momento d'oro del tennis italiano.

Sul 200 invece troverà spazio ancora Sky Sport 24 mentre al 201 sarà confermato Sky Sport Uno, il canale di riferimento della programmazione sportiva con una selezione dei migliori eventi spoertivi.

Su 202 arriva Sky Sport Calcio dove a partire da settembre saranno trasmesse tre partite di Serie A a turno e la Serie B. Sky Sport Football 203 invece sarà la casa del calcio internazionale con Premier League, Bundesliga, Ligue 1, UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Al 204 ci sarà Sky Sport Arena, un canale dedicato a golf, rugby, atletica leggera, MLB, pallanuoto, pallamano, volley e basket internazionali, oltre che le arti marziali e l'All Elite Wrestling.

L'altra novità la troviamo al 206, con Sky Sport Action dove troveranno spazio i principali sport di Sky nei casi di contemporaneità con altri eventi, ma ci sarà anche un'ampia vetrina di motori con Formula E, CIV, CEV, Campionato DTM e BMW M2 CS Racing Cup Italy. Formula 1 e MotoGP invece troveranno spazio su Sky Sport F1 al 207 e Sky Sport MotoGP al 209.

Infine, sul canale 209 sarà disponibile Sky Sport NBA. Di seguito proponiamo la lista completa dei canali e la nuova numerazione. Ricordiamo che Sky ha regalato quattro mesi di Sky Sport ad alcuni clienti. Sky sottolinea che i canali in questione saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now TV.