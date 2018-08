Sky Sport cambia la numerazione dei canali: ecco come orientarvi

Sky Sport ha cambiato la numerazione dei suoi canali, cosa che ha mandato in confusione molti utenti, che non erano più in grado di trovare la loro trasmissione preferita. Vediamo assieme come orientarvi e qual è la nuova numerazione.

Allora, è tutto molto semplice e basta seguire questo elenco:

Canale 200: Sky Sport 24

Canale 201: Sky Sport Uno

Canale 202: Sky Sport Serie A

Canale 203: Sky Sport Football

Canale 204: Sky Sport Arena

Canale 205: Sky Sport Golf

Canale 206: Sky Sport NBA

Canale 207: Sky Sport Formula1

Canale 208: Sky Sport MotoGP

Parlando del palinsesto sportivo di Sky, il piatto forte è senza dubbio la Champions League, che sarà trasmessa in esclusiva per il triennio 2018-2021 con 138 incontri, compresa la Supercoppa Europea. La conduzione è affidata ad Ilaria D'Amico, che dopo quindici anni lascia Sky Calcio Show per passare ad uno studio dedicato interamente alla competizione calcistica più importante del Vecchio Continente. Al suo fianco ci saranno alcuni dei calciatori più importanti e titolati del calcio italiano: Alessandro Costacurta, che torna in Sky dopo aver concluso l'esperienza come commissario alla FIGC, mentre si alterneranno ogni sera campioni del calibro di Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Luca Vialli e Andrea Pirlo. Ovviamente non poteva mancare al loro fianco un allenatore di tutto rispetto: Fabio Capello, che sarà affiancato da Paolo Condò. Confermata invece Anna Billò per l'Europa League, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni.

Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo al nostro approfondimento in merito.