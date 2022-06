Sky Sport continua a fare incetta di diritti tv: Nations League, Premier League ed altro

A pochi giorni dall’annuncio della programmazione estiva di Sky Sport, dal fronte Sky arrivano altre informazioni sui diritti tv. La pay tv, nello specifico, già ieri ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti tv per la Premier League inglese fino al 2025.

Sky Sport trasmetterà fino a sette partite per ogni turno del campionato di calcio più bello e prestigioso del mondo, anche su Now e Sky Go. Nella programmazione sono compresi i Friday Night, i Monday Night ed ovviamente l’appuntamento immancabile con il Boxing Day di Santo Stefano, ormai diventato un punto fisso per gli appassionati di Premier League. Sono previsti anche studi pre e post partita e rubriche come la Premier League Remix e Premier League Stories con tutte le storie legate ai grandi personaggi di oggi ed ieri, che si vanno ad aggiungere a notizie, highlights ed approfondimenti.

Le novità non finiscono qui perchè su Sky arriva anche la UEFA Nations League 2022/23 con le UEFA Nations League Finals. Dal 1 Giugno 2022 Sky trasmetterà tutte le partite della UEFA Nations League 2022 e le partite della UEFA Nations League Finals (semifinali e finali) in programma a giugno 2023.

Sky, grazie all’accordo con la UEFA, ha anche ottenuto i diritti di trasmissione per i migliori incontri della fase a gironi (in programma tra marzo e novembre 2023) e spareggi (marzo 2024) delle qualificazioni di UEFA Euro 2024 e delle amichevoli internazionali in preparazione per UEFA Euro 2024 (che andrà in scena tra marzo e giugno 2024), ad eccezione delle partite degli Azzurri.

Confermati, ovviamente, per la stagione in corso i diritti tv di Champions League, Europa League e Conference League.