Sky Sport fa il pieno di diritti tv: ecco le novità in arrivo nei prossimi mesi

Sky ha annunciato di aver acquistato un'ampia gamma di pacchetti che andranno ad ampliare i diritti sportivi in possesso di Sky Sport. L'offerta andrà ad ampliarsi con oltre 300 ore di diretta e più di 150 sfide, che andranno a coprire "le più belle competizioni europee e mondiali di tanti spost appassionanti".

Si parte dal Volley, con i match delle squadre impegnate nella CEV Champions League mascine e femminile.

Dal 10 Dicembre sarà la volta del PADEL, con la fase finale dell'Estrella Damm Master Final di Minorca, mentre sette giorni dopo (il 17 Dicembre) prenderanno il via le Cupra FIP Finals di Cagliari.

Per gli appassionati di Rugby, invece, l'appuntamento da cerchiare è quello dell'11 Dicembre, quando si potrà seguire su Sky Sport la Heineken Champions Cup e la European Chalenge Cup.

Sky guarda anche alla lotta, con i match della World Cup di Belgrado, dal 13 al 18 Dicembre.

Per quanto riguarda la Pallanuoto, saranno trasmessi i match della LEN Champions League, a partire dai turni di qualificazione.

Spazio anche per la pallamano, a cui Sky Sport darà spazio con le finali e semifinali dei Campionati Europei Femminili, le Final4 di Champions League Maschile e le gare di qualificazione dell'Italia agli EH Euro 2022 maschili, oltre che i Mondiali Maschili del prossimo anno.

Infine, sarà trasmesso il Continental TOur Gold di Atletica Leggera, al via da Settembre 2021.

Soddisfatto Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport, secondo cui "queste nuove acquisizioni confermano ancora una volta l’importanza che da sempre Sky riconosce a tutti gli sport, e ai loro protagonisti maschili e femminili. Siamo orgogliosi di poter arricchire le giornate di tanti appassionati con eventi di discipline che incarnano alla perfezione i grandi valori sportivi. Si tratta di grandi competizioni europee che daranno ancora più forza alla programmazione di Sky Sport, con i loro migliori interpreti in campo per uno spettacolo di alto livello. Tante novità che ribadiscono la volontà di Sky di sostenere tutto lo sport, in questo momento difficile, offrendo una sempre maggiore visibilità alle squadre italiane impegnate su palcoscenici internazionali, con quella qualità tecnologica e del racconto che contraddistingue il nostro modo di vivere gli eventi. Queste novità si aggiungono alla già ricca offerta Sky di grande sport italiano e internazionale, dal calcio ai motori, dal tennis al basket e molto altro, a conferma di quanto sia alta l’attenzione nei confronti dei nostri clienti”.