Sky Sport si espande: il 12 Gennaio 2023 arriva un nuovo canale TV

Importante novità in arrivo per gli abbonati Sky. Dal 12 Gennaio 2023 debutta alla posizione 206 del telecomando il nuovo canale TV Sky Sport Golf che come suggerisce il nome sarà dedicato esclusivamente agli appuntamenti più attesi del golf di quest’anno.

Complessivamente, la pay tv trasmetterà (anche in streaming su Now ed ovviamente su Sky Go) 35 tornei di golf a stagione.

Si tratta dei quattro major: Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, ma anche gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour tra cui figura l’Open D’Italia maschile e soprattutto il torneo più atteso del 2023: la Ryder Cup di settembre che si terrà per la prima volta in Italia.

Di seguito potete trovare il prospetto integrale, pubblicato dai colleghi di Digital-News, in cui vengono riassunti tutti i tornei che saranno trasmessi su Sky Sport Golf in questo 2023. Si parte con la Hero Cup che prenderà il via il 13 Gennaio ad Abu Dhabi, dove si sfideranno i vari giocatori in una gara a squadre.

Per accedere al canale non è necessario effettuare alcuna sintonizzazione, e Sky Sport Golf apparirà in automatico il 12 Gennaio 2023. Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia per gli appassionati di sport, che arriva a qualche mese di distanza dall’annuncio che la Formula 1 resterà su Sky fino al 2027.