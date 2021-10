Sky Sport espande l'offerta: acquisiti i diritti tv per la Pallavolo Femminile

Sky continua ad espandere l'offerta di diritti tv. La pay tv ha infatti comunicato di aver acquisito i diritti per la trasmissione del campionato di Serie A1 di Pallavolo Femminile per la stagione 2021/22.

Le dirette partiranno dal prossimo weekend, del 9 e 10 Ottobre, quando è prevista la prima giornata del campionato.

Le partite saranno trasmesse sia su Sky per coloro che posseggono l'abbonamento Sky Sport, che su Now TV per gli abbonati al Ticket Sport. La società sottolinea che per ogni giornata di regular season sarà possibile vedere un match: complessivamente saranno 26 gli incontri trasmessi nell'arco di tutta la stagione, in onda anche in prime time la domenica sera. La trasmissione è prevista sul canale Sky Sport Arena, ma sulla piattaforma saranno disponibili anche gli highlights di tutte le partite, anche quelle non trasmesse in diretta, del campionato femminile di Serie A1, SuperLega e Pallavolo Maschile.

La copertura complessiva prevede anche la diretta di alcuni match dei playoff, inclusa tutta la serie delle finali femminili.

Un ottimo colpo per Sky che si porta a casa i diritti di trasmissione di uno sport che quest'anno ha fatto sognare milioni di spettatori grazie alla vittoria della Nazionale Italiana.

