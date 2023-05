Sky Sport dà il via alla stagione estiva: dall'11 Giugno arriva un nuovo canale

Sky Sport si prepara a dare il via alla stagione estiva con l’estate più italiana di sempre, grazie a tre mesi no stop di sport a 360 gradi da vivere su Sky ed in streaming su Now per coloro che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di programmazione anche in spiaggia.

L’11 Giugno 2023, per l’occasione, si accenderà il nuovo canale Sky Sport Summer alla posizione 201 del telecomando al posto di Sky Sport Uno. Qui sarà proposta una programmazione multisport dei principali eventi: si parte il 30 Maggio con la Nations League di Volleyball, per continuare dal 14 al 18 Giugno con la Finals di UEFA Nations League ed a seguire:

15-25 giugno: Europeo femminile di basket

14-30 luglio: Campionati mondiali di nuoto

22-30 luglio: Campionati del mondo di scherma

15 agosto-3 settembre: Campionati europei femminili di pallavolo

19-27 agosto: Campionati del mondo di atletica leggera

25 agosto-10 settembre: Mondiale di basket

28 agosto-16 settembre: Campionati europei maschili di pallavolo

29 agosto-3 settembre: Equitazione, Campionati europei di salto a ostacoli

8 settembre-28 ottobre: Mondiale maschile di rugby

12-17 settembre: Tennis, Coppa Davis

29 settembre-1^ottobre: Golf, Ryder Cup 2023

Non mancherà ovviamente il grande tennis con Wimbledon, ma anche il resto della stagione dei motori con Formula 1 e MotoGP, senza dimenticare Calciomercato - L’Originale che quest’anno compie 20 anni e prenderà il via il 5 Giugno 2023 in compagnia di Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

Ricordiamo che è disponibile una nuova offerta che permette di avere Sky e Netflix a prezzo scontato.