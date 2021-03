Sky taglia alcuni costi dagli abbonamenti su satellite e digitale terrestre: i dettagli

Dopo il lancio delle nuove offerte Sky Open e Sky Smart, Sky attraverso la pagina dedicata agli abbonati ha annunciato alcune rimodulazioni per gli abbonati che entreranno in vigore a partire dal 1 Aprile.

Nello specifico, come si può leggere attraverso la pagina Sky Informa, sono stati rimossi i costi dell'operatore, pari ad 11,53 Euro e della gestione amministrativa del downgrade del pacchetto, di 10,08 Euro. Queste modifiche avranno un impatto positivo sugli abbonamenti, ed entreranno in vigore solo per coloro che hanno un abbonamento residenziale del "vecchio listino". Sostanzialmente, quindi, non si applicheranno ai clienti Sky Open e Sky Smart.

Interessante notare come queste modifiche si applicheranno sia agli utenti con abbonamento a Sky via satellite che a quelli che accedono alla pay tv tramite digitale terrestre.

Nelle comunicazioni, Sky afferma che "per essere sempre più vicini ai nostri clienti, abbiamo deciso di eliminare i Costi dell’Operatore (pari a 11,53€) a partire dal 1 aprile 2021. Pertanto, ogni riferimento ai “Costi dell’operatore” contenuto nel Contratto con Sky, ivi inclusi i riferimenti ai “Costi dell’Operatore” contenuti agli articoli 2.2.b), 3.3. comma 2, 3.4 (ii), articolo 9, allegato 1 “definizioni” delle Condizioni Generali di Abbonamento residenziale Sky e in ogni altra comunicazione di Sky (ivi incluse quelle presenti sul sito Sky), deve intendersi eliminato a decorrere da tale data".