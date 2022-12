Sky testa la produzione e regia da remoto per la prima volta in Italia con Pisa-Brescia

Sky, NVP e Lega Serie B hanno annunciato che nella giornata di ieri, in occasione dell’incontro tra Pisa e Brescia, è stata testata per la prima volta la Full Remote Production, una nuova tecnologia per la produzione del match.

Si tratta di una prima assoluta per il nostro paese, dal momento che mai prima d’ora era stata testata la produzione completa da remoto che permette di gestire a distanza anche la regia e messa in onda dei match oltre che dei relativi contributi giornalistici con resa simile (se non migliore) a quella delle produzioni realizzate in loco.



Con questo sistema Sky continuerà a fornire la massima qualità possibile delle immagini (Full HD o 4K), e lo spettatore non noterà alcuna differenza. Il segnale video nativo dallo stadio all’inovation hub di NVP è stato effettuato in modalità compressa utilizzando reti a bassa latenza ed alta qualità. Inoltre, sono tanti i benefici anche a livello ambientale visto che è stato ridotto il numero di mezzi e personale da spostare che si è tradotto in un importante risparmio energetico ed una riduzione delle emissioni di CO2.



La Serie B guarda sempre più al futuro ed alle nuove tecnologie: lo scorso anno le finali sono state prodotte e trasmesse in 4K HDR HLG Nativo, ed in occasione di alcuni big match è stato utilizzato anche un drone per le immagini aeree.