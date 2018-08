Sky: i ticket DAZN disponibili dal prossimo 13 Agosto

Sky ha finalmente ufficializzato la data di lancio dei ticket DAZN che consentiranno, grazie all'accordo stilato dalla pay tv di Murdoch con la piattaforma di Perform, di vedere le tre partite restanti della Serie A e tutta la Serie B sui decoder Sky Q.

Gli utenti interessati potranno effettuare l'acquisto dei tre ticket a partire dal prossimo 13 Agosto, cinque giorni prima del via della nuova stagione di Serie A.

Per tutti coloro che non hanno seguito il nostro coverage, Sky consentirà di acquistare tre tipi di ticket DAZN, che garantiranno un risparmio importante sull'abbonamento al servizio di streaming.

Il ticket da un mese costerà 7,99 Euro anzichè 9,99 Euro, quello da tre mesi avrà un prezzo di 21,99 Euro al posto di 29,97 Euro per un risparmio di poco più di 8 Euro. Il più conveniente, per gli appassionati di calcio, è il ticket da nove mesi, che potrà essere portato a casa a 59,99 Euro al posto di 89,91 Euro.

Resta da capire come sarà possibile acquistare i tre ticket, ma anche come riscattarli. E' altamente probabile che, in concomitanza con il lancio dei ticket, Sky lanci anche l'applicazione di DAZN per Sky Q.

Ricordiamo infatti che per poter guardare tutti i contenuti di DAZN su tv sarà necessaria una smart tv, un dongle compatibile o il decoder Sky Q. Sarà comunque richiesta la connessione ad internet.