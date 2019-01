Sky: tornano da oggi Italia 1 e Rete 4, ecco la nuova numerazione

Come riferiscono i colleghi di Digital-News, dalla 6:00 di questa mattina hanno ufficialmente fatto il loro ritorno nell'Area 100 di Sky tutte le reti generaliste di Mediaset, incluse Italia 1 e Rete 4 che si aggiungono a Canale 5.

Lo stesso vale anche per le reti tematiche (Canale 20, La5 e simili) che potranno essere visualizzate anche su satellite dai clienti abbonati a Sky Italia.

Di seguito la nuova numerazione, con la relativa configurazione, dell'Area 100 di Sky:

101 Rai 1 (10992 V – 27500 – 2/3)

102 Rai 2 (10992 V – 27500 – 2/3)

103 Rai 3 (10992 V – 27500 – 2/3)

104 Rete 4 HD (11432 V – 29900 – 3/4 DVB-S2) NOVITA'

105 Canale 5 HD (11432 V – 29900 – 3/4 DVB-S2)

106 Italia 1 HD (11432 V – 29900 – 3/4 DVB-S2) NOVITA'

107 La7 (11355 V – 29900 – 5/6)

108 Sky Uno HD (12341 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

109 Sky Uno +1 HD (11785 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

110 Sky Atlantic HD (12341 V – 29900 – 3/4 DVB-S2)

111 Sky Atlantic +1 HD (12360 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

112 Fox HD (11785 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

113 Fox +1 (12245 H – 29900 – 5/6)

114 Fox Life HD (12092 H – 27500 – 3/4 DVB-S2)

115 Fox Life +1 (12245 H – 29900 – 5/6)

116 Fox Crime HD (11785 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

117 Fox Crime +1 (12245 H – 29900 – 5/6)

118 Premium Crime HD (11977 H – 29900 – 3/4)

119 Crime + Investigation HD (12092 H – 29900 – 3/4)

121 TV8 HD (12360 H – 29900 – 3/4 – DVB-S2)

122 Premium Stories HD (12466 V – 29900 – 3/4)

123 Premium Joi HD (12466 V – 29900 – 3/4)

124 Blaze HD (12092 H – 29900 – 3/4 – DVB-S2)

125 Premium Action HD (12466 V – 29900 – 3/4)

127 Fox Animation HD (11843 V – 29900 – 3/4 DVB-S2)

128 Comedy Central (11355 V – 29900 – 5/6)

129 Comedy Central +1 (12673 V – 29900 – 5/6)

130 Mtv (11355 V – 29900 – 5/6)

133 Man-Ga (12731 H – 29900 – 5/6)

135 LaEffe (12466 V – 29900 – 5/6)

136 Classica HD (12207 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

137 Fox Comedy HD (12092 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

138 Lei (12073 V – 29900 – 5/6)

139 Lei +1 (12731 H – 29900 – 5/6)

143 Fox Crime +2 (12245 H – 29900 – 5/6)

149 NOVE HD (10853 H – 29900 – 2/3 – DVB-S2)

151 20 Mediaset HD (11432 V – 29900 – 3/4 – DVB-S2) NOVITA'

156 Cielo HD (12207 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

157 TV 2000 (12034 H – 29900 – 3/4)

159 La 5 (11919 V – 29900 – 5/6)

160 Real Time HD (12207 H – 29900 – 3/4 DVB-S2)

161 Real Time +1 (12731 H – 29900 – 5/6)

163 Mediaset Extra (11919 V – 29900 – 5/6) - NOVITA'

167 Giallo (11881 V – 27500 – 3/4)

168 Top Crime (11919 V – 29900 – 5/6) - NOVITA'

170 DMax HD (11785 H – 29900 – 3/4 – DVB-S2)

171 DMax +1 (11355 V – 29900 – 5/6)

175 Mediaset Italia 2 (11919 V – 29900 – 5/6) NOVITA'

180 Class Tv Moda (12616 H – 29900 – 5/6)

Al canale 325 passa Iris (11919 V – 29900 – 5/6), mentre alla posizione 414 sarà accessibile Focus (11919 V – 29900 – 5/6).

E' bene precisare che, almeno sui decoder Sky, non sarà necessaria alcuna risintonizzazione. Il ricevitore infatti provvede in automatico ad effettuare tutte le modifiche necessarie per garantire la visione dei canali.