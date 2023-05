Sky TV e Netflix a prezzo scontato: la nuova promozione di Intrattenimento plus

Nuova promozione di Sky, che con il pacchetto Intrattenimento plus permette di avere Sky TV e Netflix a un prezzo da urlo. L’offerta è davvero conveniente, e rende questo il momento giusto per scegliere il bundle.

La promozione prevede un prezzo di 14,90 Euro al mese per 18 mesi ed è sottoscrivibile fino all’11 Giugno 2023.

Il pacchetto Netflix incluso nella promozione è il piano Netflix Base e offre la possibilità di vedere film e serie TV come “Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo” di Zerocalcare, in uscita il prossimo 9 giugno, “Stranger Things” e la “Casa di Carta” su smart tv, tablet, PC, smartphone e tutti i dispositivi supportati. La qualità di streaming garantita è HD, su un dispositivo, così come i download per la visione da offline. Ovviamente, oltre al pacchetto Base, è possibile effettuare l’upgrade agli altri piani, come il piano Netflix Standard, a soli 4 euro in più, con visione in HD su due dispositivi in contemporanea o il piano Netflix Premium, con visione in 4K HDR su quattro dispositivi in contemporanea.

Possono aderire all’offerta anche gli utenti che sono già abbonati a Netflix ma che non hanno sottoscritto Sky e per loro sarà possibile continuare ad utilizzare il proprio profilo Netflix esistente.

Sky TV invece permette di accedere sia in diretta che on demand a molte produzioni originali come “X-Factor”, “Bruno Barbieri 4 Hotel” e “A Casa Tutti Bene”, per un pacchetto completo e adatto a tutta la famiglia.



Inoltre, Sky ha pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio, con altre due promozioni altrettanto allettanti: Sky TV + Netflix (piano Standard) + Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90€ per 18 mesi anziché 48€ al mese e Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport a 24,90€per 18 mesi anziché 50€ al mese.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web di Sky Italia.