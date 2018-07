Sky ufficializza l'accordo con DAZN, esclusiva Sky Q. I big match di Serie A in 4K HDR

Dopo le indiscrezioni emerse qualche settimana, di cui avevamo parlato su queste pagine, Sky ha ufficializzato da poco durante l'evento tenuto per annunciare il palinsesto della nuova stagione sportiva l'accordo con DAZN per la fruizione delle tre partite mancanti al palinsesto.

Alle sette partite di Serie A trasmesse in esclusiva dalla pay tv di Murdoch, infatti, si aggiungeranno anche le tre di DAZN, senza però alcun diritto di ritrasmissione dal momento che l'accordo stilato con Perform prevede solo uno sconto sull'abbonamento della piattaforma di streaming.

Attenzione però: della partnership potranno godere solo gli abbonati Sky Q, dal momento che l'applicazione DAZM sarà integrata nei nuovi decoder di cui vi abbiamo parlato ed i cui dettagli li trovate qui.

Su Sky Q, nello specifico, si potranno vedere le tre partite di Serie A mancanti e tutta la Serie B, che vanno ad aggiungersi alla UEFA Champions League, Uefa Europa League e Premier League, con le migliori sfide trasmesse anche in 4K HDR.

Sky offrirà ai propri abbonati anche l'acquisto di ticket per accedere ai contenuti di DAZN. I ticket, come spiega l'emittente, "oltre che su Sky Q, potranno essere fruiti anche sui device connessi: tablet, smartphone, computer, smart tv e console per videogiochi. I ticket e le relative condizioni dedicate da Sky ai propri clienti saranno disponibili entro metà agosto e, appena rilasciata, l’apposita app di DAZN verrà integrata nella home di Sky Q. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito sky.it, sulla app “Sky Fai da te”, nei punti vendita o tramite il servizio clienti Sky".

A livello di abbonamento a DAZN, per gli utenti Sky Q si parla di uno sconto di 2 Euro (quindi di 7,90 Euro al mese), mentre Sky ha anche rivelato che offrirà agli abbonati la possibilità di vedere l'intera stagione risparmiando il 30 per cento sul totale.

Per tutti i dettagli e le FAQ, vi rimandiamo a questo indirizzo.