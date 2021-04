Sky vara il maxi piano di tagli: previsti 2.500/3000 licenziamenti

Secondo quanto riportato da Repubblica, Sky ha presentato oggi ai sindacati un maxi piano di licenziamenti e tagli che porterà a risparmi per 300 milioni di Euro. L'azienda guidata da Maximo Ibarra infatti avrebbe illustrato il nuovo piano industriale 2024 che prevede 2.500/3.000 licenziamenti, a fronte di una forza lavoro di 11.000 addetti.

Tali tagli, che saranno attuati in quattro anni senza il ricorso a licenziamenti, riguarderanno sia il personale interno che esterno.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso tutto il loro malcontento per la notizia. Pierpaolo Mischi, segretario nazionale della Uilcom Uil, ha affermato che "è un piano che possiamo provare a gestire in un'ottica di compatibilità sociale, anche perché diluito nel tempo, ma nell'arco di quattro anni sono più preoccupato per eventuali risvolti della questione dei diritti tv del calcio, con i possibili ulteriori impatti negativi sull'occupazione". Come prevedibile, quindi, potrebbe pesare in maniera importante la mancata assegnazione dei diritti tv della Serie A sul bilancio aziendale.

Mischi ha rivelato che l'amministratore delegato ha spiegato che "potrebbe esserci un aggiornamento del piano e questo potrebbe comportare qualche rischio, anche se l'ad ci ha confermato che dovrebbe sempre essere gestito in continuità con quello attuale, secondo criteri di sostenibilità sociale".

Le indiscrezioni emerse oggi parlano dell'arrivo di quattro nuovi canali su Sky.