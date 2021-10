Sky vuole gli highlights della Serie A: chiesta la vendita alla Lega

Da quest'anno, Sky non ha gli highlights della Serie A ad eccezione delle tre partite per cui ha i diritti di trasmissione. La pay tv, tuttavia, ha intenzione di acquisirli ed ha scritto alla Lega Serie A.

Sky, nello specifico, vuole far si che i club si decidano a pubblicare un nuovo bando per la trasmissione pay degli highlights delle partite del nostro campionato.

La lettere è stata visionata da Il Sole 24 Ore ed è indirizzata direttamente all'amministratore delegato Luigi De Siervo e al presidente Paolo Dal Pino, a pochi giorni dall'assemblea di Lega in cui si parlerà anche del caso DAZN, probabilmente.

Sky evidenzia che "non è infatti stato offerto al mercato alcun pacchetto che consentisse la diffusione delle Immagini Salienti in modalità pay, limitando invece tale offerta ai soli operatori in chiaro. Allo stato delle cose dunque l’unico operatore pay in grado di mostrare le Immagini Salienti di tutte le gare di Serie A è lo stesso che già detiene i diritti sulle dirette e sulle differite". Secondo Sky si tratta di una limitazione del numero di spettatori che sono in grado di vedere le immagini del massimo campionato di calcio. "Nel ribadire il nostro interesse a poter diffondere tali immagini, Vi invitiamo nuovamente a valutare la Vostra posizione prendendo in considerazione la possibilità di vendere anche agli operatori pay tali diritti che, peraltro, vengono già sfruttati da tutti i possibili operatori in chiaro" conclude la lettera, che probabilmente sarà esaminata nelle prossime ore.

Dal Pino di recente ha anche parlato della questione DAZN dopo i problemi riscontrati durante le ultime giornate.