Sky WiFi è disponibile in nuove città, e arriva anche un testimonial d'eccezione

Sky Wi-Fi si sta espandendo. Per celebrare l’occasione è in arrivo un nuovo spot televisivo con un testimonial d’eccezione, Jude Law, che sveste i panni di Pio XIII e rafforza la sua partnership con la pay TV.

L’arrivo del servizio in nuove città era stato annunciato già durante la sua presentazione, con il CEO Maximo Ibarra che aveva promesso l’espansione della copertura entro la fine dell’estate, promessa che è stata mantenuta. Rispetto alle 26 iniziali il numero sale ora a 149, in cui è possibile attivare un’offerta che comprende internet, voce e la programmazione di Sky senza il bisogno della parabola. Dal 25 agosto inoltre anche i non abbonati potranno sottoscrivere il servizio, espandendo in questo modo i potenziali clienti rispetto all’offerta iniziale.

Ricordiamo che Sky Wi-Fi è disponibile, nell’abbonamento base, al costo di 29.90 euro, ma è possibile sottoscrivere altri due pacchetti che aggiungono i Pods, per espandere la copertura del segnale, e le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili. Per sapere se la vostra città è coperta dal servizio basta collegarsi a questo link. Maggiori dettagli sono disponibili nella nostra prova di Sky Wi-Fi, che ha mostrato prestazioni di alto livello e un’elevata semplicità di installazione e gestione della rete.