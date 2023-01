Sky WiFi si conferma la rete fissa più veloce d'Italia secondo i dati Ookla

Sky WiFi si conferma ancora una volta la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla ed è pronta a celebrare questo importante traguardo con una nuova campagna di comunicazione con protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

Nel periodo luglio-dicembre 2022, infatti, Sky WiFi ha ottenuto l’importante riconoscimento da parte di Ookla, basato sull’analisi dei dati di Speed Intelligence.

Sky WiFi, nella fattispecie, ha raggiunto per la seconda volta consecutiva uno Speed Score superiore a 100 (108,13 per la precisione, in crescita rispetto ai 100,48 punti del primo semestre), staccando di 21 punti l’operatore secondo classificato e 26 punti il terzo. Ookla osserva che Sky WiFi ha registrato anche le più elevate velocità di download (507,36 Mbps) ed upload (285,43 Mbps), posizionandosi di nuovo al primo posto in entrambe le classifiche, con valori in crescita rispetto al periodo precedente.

Continua a crescere anche la copertura di Sky WiFi sul territorio italiano: ad oggi la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla è disponibile in oltre 3500 comuni italiani.

Quest’oggi parte inoltre anche la nuova campagna pubblicitaria di Sky WiFi, con protagonista Leclerc che insieme ad un bambino guarda sul tablet la premiazione di una gara di kart dove il ragazzo non è riuscito a salire sul podio. Il pilota della Ferrari quindi si offre di insegnargli ad andare più veloce ed insieme alla sorella allestisce un simulatore che sfrutta al massimo la velocità di Sky WiFi.

Anche nella precedente campagna pubblicitaria Charles Leclerc aveva sfidato la fibra di Sky WiFi.