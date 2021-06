Sky WiFi, cresce la copertura: la fibra FTTH già disponibile in 2000 comuni

Cresce ulteriormente la copertura del servizio Sky WiFi. Sky infatti ha annunciato che il proprio servizio ultrabroadband ha già raggiunto più di 2000 italiani ed entro l'anno sarà estesi anche alle così dette aree bianche cablate da Open Fiber.

"Sky Wifi sta progressivamente raggiungendo in modo capillare tutto il territorio italiano e, a solo un anno da lancio, ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che lo ha classificato come l’operatore di servizi internet a casa con il migliore rapporto qualità-prezzo 2021. Il servizio ultrabroadband di Sky ha infatti conquistato il primo posto nella sua categoria, con un punteggio nettamente superiore alla media del settore nell'indagine svolta dall'Istituto, basata su 870.000 giudizi indipendenti di consumatori e utenti su 974 aziende (di cui 400 italiane) in 95 settori economici" evidenzia Sky nel comunicato stampa diffuso quest'oggi, che si sofferma anche la customer satisfaction di Sky WiFi.

Dalle indagini condotte dalla pay tv infatti è emerso che il 60% degli utenti che hanno scelto Sky WiFi ha segnalato che rispetto al precedente provider il servizio presente una performance superiore. Complessivamente, il traffico generato dagli utenti Sky nel primo trimestre 2021 si attesta su 16 GB giornalieri, con un utilizzo medio su 9 dispositivi a famiglia.

Per tutte le informazioni sulla copertura di Sky WiFi, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Sky.