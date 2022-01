Sky WiFi disponibile in oltre 2900 comuni italiani, ed Ibra porta una nuova offerta

Continua la crescita della copertura del servizio Sky WiFi. Complessivamente, l'operatore telefonico ha spiegato che nel corso del 2021 è cresciuta sensibilmente la copertura su territorio nazionale ed ora Sky WiFi è disponibile in oltre 2900 comuni italiani.

E' arrivata anche la nuova funzionalità WiFi Sicuro, inclusa nell'abbonamento Sky WiFi ed attivabile tramite app, che offre una protezione ancora più avanzata contro le minacce web, visto che impedisce l'accesso ai siti malevoli ed ai contenuti dannosi.

Con il via al nuovo anno è anche stata lanciata la nuova campagna promozionale che vede un testimonial d'eccezione: Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse del Milan infatti nel nuovo spot, sulle note di "Just Can't Get Enough" dei Depeche Mode, entra nella vita della famiglia che già da tempo è protagonista degli spot Sky, a cui chiede di poter utilizzare la connessione in quanto si è trasferito nella sua nuova casa. E' qui che entra in contatto con Sky WiFi, che è disponibile con una nuova offerta dedicata ai nuovi clienti Sky che consente di abbonarsi al prezzo di 24,90 Euro al mese per 18 mesi, con possibilità di provare Sky Q con tutti i contenuti di Sky e Netflix per un periodo di tempo di trenta giorni.