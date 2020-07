Sky Wifi, estesa la copertura: ecco i 124 comuni italiani in cui si può attivare

A poche settimane dalla presentazione ufficiale di Sky WiFi, la pay tv ha già esteso la copertura del proprio servizio di connessione. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, la fibra ultrabroadband è ora disponibile in 124 comuni italiani, in linea con le promesse del CEO Maximo Ibarra.

La lista completa delle città e comuni italiani in cui è attivabile è la seguente:

Acerra, Alessandria, Ancona, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Bari, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Bologna, Brescia, Bresso, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Cagliari, Caltanissetta, Campi Bisenzio, Capannori, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catania, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Grosseto, Grugliasco, Imola, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Messina, Milano, Modugno, Molfetta, Moncalieri, Montesilvano, Monza e Brianza, Napoli, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pero, Perugia, Pescara, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma, Rozzano, Salerno, San Donà di Piave, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Selargius, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Varese, Vasto, Venaria Reale, Venezia, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.

L'ecosistema Sky WiFi comprende anche gli Sky Pods, la Sky WiFi App e gli Sky WiFi Hub.