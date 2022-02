Sky WiFi: offerte e caratteristiche della fibra semplice di Sky

La fibra semplice Sky WiFi è ormai presente in oltre 3000 comuni del nostro paese, rispetto ai 26 centri coperti inizialmente, e sempre più persone stanno iniziando a prenderci confidenza.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento dedicato alle offerte di Sky WiFi di inizio 2022, attualmente la pay tv propone promozioni per tutte le fasce di clienti e di prezzo: si parte da 24,90 Euro al mese al posto di 29,90 Euro, ma ciò che salta immediatamente all'occhio è che non siamo di fronte ad un semplice servizio di connettività, ma ad un ecosistema in continua espansione.

Centrale è lo Sky WiFi Hub, l'elemento centrale dell'ecosistema che altro non è che un modem in grado di capire quanti dispositivi si connettono e come lo fanno, per rilevare le eventuali interferenze ed ostacoli e quindi adattare la connessione di conseguenza. Disponibili anche gli Sky WiFi Pod, ovvero degli extender che utilizzando la tecnologia mesh si collegano allo Sky WiFi Hub per creare una rete stabile.

La gestione è affidata all'applicazione per iOS ed Android che permette di ottenere pieno controllo ed anche di creare profili personalizzati per ciascun componente della famiglia. Al suo interno è presente la funzionalità WiFi Sicuro che incrementa ulteriormente la protezione.

Per tutte le informazioni su come verificare la copertura ed installare Sky WiFi, vi rimandiamo al nostro approfondimento.