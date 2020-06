Sky WiFi, la pay tv omaggia Milano in un video dedicato al lancio del servizio

I passeggeri in attesa sulle banchine della metropolitana di Milano vedono passare un treno luminoso e colorato che sfreccia senza fermarsi, attraversa tutte le stazioni della città e regala ai presenti uno spettacolo unico.

Questa narrazione prende vita in un video pensato per la città di Milano che racconta Sky Wifi, il servizio ultra broadband di Sky, lanciato il 16 giugno scorso e disponibile in anteprima da subito per gli abbonati Sky in 26 comuni italiani, tra cui Milano. In questo modo Sky, dopo aver trasformato il modo di vivere la TV per milioni di famiglie in tutta Italia, vuole cambiare anche il modo di vivere la connettività, con un servizio che garantisce una “broadband experience” radicalmente diversa. Con Sky Wifi, disponibile in 120 città entro l’estate, Sky propone una soluzione Triple Play – tv, internet, voce – innovativa, che consente di combinare un’offerta di contenuti di qualità e l’esperienza di visione di Sky Q con una connessione in fibra molto performante.

È per omaggiare il capoluogo meneghino che Sky ha donato simbolicamente alla città un video che vuole rappresentare il forte legame tra Milano e Sky. Il film racconta in 45 secondi il nuovo servizio ultra broadband di Sky che, con un fascio di luce, attraversa la città come un cavo della fibra e che “illumina” con la sua potenza la metropolitana, simbolo di velocità e capillarità sul territorio, sotto gli occhi stupiti dei milanesi. NasceSky Wifi e prende vita nello stesso periodo in cui anche Milano - capoluogo della regione più colpita in Italia dall’emergenza sanitaria – sta rinascendo con forza e determinazione.

Sky, con una sede nel quartiere Santa Giulia diventata ormai un importante hub tecnologico internazionale, ha sempre partecipato attivamente al tessuto sociale, industriale e culturale del capoluogo lombardo e, oggi più che mai, crede e investe per la ripartenza della città e dell’intero Paese. E lo fa con un servizio di connettività nato per ottimizzare la qualità dello streaming e l’upload di contenuti in qualsiasi momento, garantendo velocità e stabilità. Sky Wifi prende vita proprio in un periodo in cui tutti hanno acquisito una nuova consapevolezza riguardo l’importanza di una connessione performante che possa anche supportare il tessuto economico e sociale, accorciando virtualmente le distanze fisiche imposte negli ultimi mesi.