Sky WiFi: ecco le prime immagini dell'applicazione per la gestione della connessione

Dopo la presentazione ufficiale di Sky WiFi, abbiamo avuto modo di visitare la sede di Sky a Milano per provare la nuova connessione ultrabroadband della pay tv, basata sull'infrastruttura Open Fiber.

Sky ci ha permesso di utilizzare anche l'applicazione Sky WiFi che insieme a Sky WiFi Hub e Sky Pods compone questo vero e proprio ecosistema che perette di creare una rete mesh a casa.

Ci siamo soffermati sull'app, che durante la presentazione è stato definito un vero e proprio telecomando della connessione, in quanto consente di gestire la rete, ma anche di creare un profilo univoco per ogni componente del nucleo familiare, per cui sarà possibile pianificare l'orario di spegnimento della connessione ed anche mettere in pausa l'accesso ad internet.

Come vi mostriamo nelle immagini presenti in calce, le opzioni sono davvero tantissime: l'app permette anche di ottenere informazioni sull'utilizzo della rete nelle 24 ore precedenti, oltre che di creare routine automatiche ed avere una panoramica completa su tutti i dispositivi connessi. E' anche presente un'opzione per riavviare l'Hub in caso di problemi di accesso.

Ricordiamo che Sky WiFi è attualmente disponibile solo in 26 città italiane, ma l'amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra durante la conferenza stampa di presentazione ha affermato che entro fine estate raggiungerà 120 città.