Sky WiFi vicina all'Ucraina: da oggi chiamate gratis verso la nazione europea

Sulla scia di quanto fatto da altri operatori telefonici, Sky ha annunciato che, in segno di vicinanza al popolo ucraino che in questi giorni sta vivendo la drammatica situazione con i continui attacchi dell’esercito russo, offrirà ai propri utenti telefonate gratuite verso l’Ucraina.

Nello specifico, da oggi i clienti Sky WiFi potranno telefonare in Ucraina senza alcun costo aggiuntivo. “I clienti Sky Wifi potranno così utilizzare gratuitamente la rete telefonica per comunicare con i propri cari o con imprese e professionisti che si trovino in territorio ucraino, rimanendo in costante contatto e tenendo saldi i rapporti umani e professionali” afferma Sky in una breve nota diffusa quest’oggi, in cui non specifica fino a quando sarà attiva questa promozione.

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli operatori telefonici che hanno mostrato la loro vicinanza alla popolazione ucraina: Iliad ha ridotto i costi della tariffa a voce. WindTre, invece ha annunciato che metterà a disposizione minuti. Illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyvistar, per i clienti consumer, fino al prossimo 6 Marzo 2022.

