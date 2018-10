Skydio: questo drone si può controllare con l'Apple Watch

Con la possibilità di volare autonomamente, sfruttando l'IA alla base del suo software, il drone R1 di Skydio è sicuramente uno dei prodotti più affascinanti per gli amatori dei piccoli quadricotteri. Il nuovo aggiornamento ora permette di comandare, far decollare e addirittura pilotare manualmente il drone tramite Apple Watch. Molto 007.

La guida, racconta The Verge, è estremamente agevole grazie ad una serie di comandi preimpostati che permettono di far eseguire al drone R1 una serie di evoluzioni con un semplice touch. Sempre con il dito è possibile delineare un percorso che il quadricottero seguirà pedissequamente, oppure il drone può essere guidato in completa autonomia indirizzandolo facendo scorrere il dito sul piccolo schermo dell'Apple Watch.

R1 è in grado di evitare in autonomia gli ostacoli, rendendo quindi i comandi semplificati dello smartwatch meno inadatti per uno scopo che normalmente richiede grande precisione.

In caso si perda di vista il drone, un semplice comando permette di inviare una richiesta di ritorno ed atterraggio nell'ultima posizione dove aveva registrato il vostro smartphone.

R1 di Skydio costa 2.000$ ed è acquistabile nello store online dell'azienda oppure in quello di Apple, come per molti prodotti promossi in partner con Cupertino, verosimilmente farà la sua comparsa anche negli scaffali fisici degli Apple store di tutto il mondo.