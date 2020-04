Skype si aggiorna aggiungendo sfondi personalizzati alle videochiamate

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Skype, aggiungendo una funzionalità già presente su altri servizi concorrenti. Stiamo parlando della possibilità di personalizzare le videochiamate tramite gli sfondi scelti direttamente dal'utente.

La distribuzione è iniziata il ​​16 Aprile e può essere scaricato sulle piattaforme Windows 10, macOS e Linux.

Per impostare questa opzione è necessario cliccare sul menu "Altro" durante una videochiamata e selezionare "Effetto di sfondo". Il software offrirà così agli utenti la possibilità di aggiungere una nuova immagine, che verrà visualizzata come sfondo personalizzato o in alternativa, di sfocarla.

Non si tratta però dell'unica funzionalità introdotta dalla versione 8.59. Stando al changelog ufficiale, l'aggiornamento, in particolare, consente agli utenti Mac di condividere direttamente i propri file con i loro contatti. Per farlo, è necessario cliccare con il tasto destro su un file presente nel Finder, quindi selezionare "Apri con"> "Skype". All'utente verrà richiesto di scegliere il destinatario tra i propri contatti ed inviarlo.

Gli altri miglioramenti riguarderebbero una maggiore stabilità del sistema e la correzione di alcuni bug. Microsoft afferma che gli utenti potranno accedere più rapidamente ai controlli per le chiamate tramite il menu della chat. Sarà, dunque, possibile attivare e disattivare il microfono e la fotocamera, terminare o unirsi ad una chiamata con un solo click.

In questo periodo, in cui molte persone stanno lavorando da casa, servizi come Skype risultano sempre più fondamentali nella gestione dell'emergenza.