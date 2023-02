Skype, arriva app nativa su Mac M1 e M2: è velocissima!

Ormai Skype fa parte del nostro passato: il servizio di videochat di casa Microsoft è stato praticamente sostituito da Microsoft Teams - che a breve perderà l’app gratuita classica -, ma sta continuando a ricevere grandi novità. Ad esempio, sapevate che ora sta arrivando l’app nativa di Skype per chip M1 ed M2?

Gli utenti della Mela saranno molto felici, dato che tutti i Mac dotato di processori Apple Silicon tra qualche settimana riceveranno una versione di Skype molto più reattiva, tanto che si stima una velocità generale fino a tre volte superiore rispetto alla versione precedente. A dimostrarlo è il video pubblicato dalla stessa Microsoft, che dimostra come la navigazione tra le chat richieda solo 70ms di attesa anziché 200ms per passare da una conversazione a un’altra.

Dallo stesso blog ufficiale si legge quanto segue: “Le prestazioni ottimizzate di Skype per il chip Apple Silicon M1 sono progettate per fornire un'esperienza senza pari, offrendo le massime prestazioni e affidabilità. Con questo supporto nativo di Apple Silicon, Skype offre connessioni di chiamata più veloci e affidabili, così puoi rimanere in contatto con le persone che contano di più per te”.

Questa versione è ora disponibile soltanto agli insider, ma arriverà a breve su tutti i Mac garantendo una migliore qualità audio/video durante le chiamate, oltre a un consumo inferiore di energia.

