Skype cambierà radicalmente: tutti i dettagli del futuro restyling

Ultimamente abbiamo parlato in più occasioni degli aggiornamenti in arrivo su Microsoft Teams, tra cui una feature anti-stress da smart working. Al contempo, però, anche Skype ha grandi cambiamenti in programma, addirittura un restyling completo per rendere l’app più moderna, veloce e affidabile.

L’annuncio di queste grandi novità è giunto proprio tramite il blog ufficiale del servizio di videoconferenze e messaggistica, da cui riprendiamo quanto segue: “Skype è nelle nostre vite da quasi due decenni e noi siamo qui per restarci. Ci preoccupiamo per tutti voi, i nostri utenti Skype, quindi infrangeremo le regole di come dovrebbe comunicare un'app di comunicazione e vi faremo conoscere alcuni dei fantastici miglioramenti in arrivo quest'anno. […] Abbiamo ascoltato attentamente il vostro feedback e molti dei cambiamenti derivano direttamente dai vostri suggerimenti”.

L’intera interfaccia utente vedrà un cambiamento di design quasi radicale, con l’introduzione di tonalità più equilibrate, icone dei pulsanti rinnovate seguendo il Fluent Design di Windows, nuovo layout per Meet Now temi inediti e altro ancora dal punto di vista meramente estetico.

Lato funzionalità ed esperienza d’uso, invece, si parla di prestazioni migliorate fino al 30% su PC e 2000% su Android, supporto a tutti i browser disponibili sul mercato, personalizzazione dei suoni di notifica, servizio di traduzione istantanea “PSTN Translator” e “TwinCam”, feature pensata per usare lo smartphone come webcam aggiuntiva durante le videochiamate condotte su Skype.

Questo e molto altro giungerà sulla piattaforma di casa Microsoft prossimamente, in data ancora da definire. Comunque sia, si tratta di novità che saranno certamente apprezzate dai fedeli utenti del servizio.

Restando nell’universo Microsoft, la società ha confermato che Windows 11 otterrà update più leggeri che verranno effettuati sempre in background.