Skype, grandi novità in arrivo: cancellazione attiva del rumore e più privacy per tutti

Microsoft recentemente sta lavorando molto su Teams per introdurre novità come la crittografia end-to-end per le chiamate, ma ci sono feature inedite in cantiere anche per Skype. La versione di anteprima 8.0.76.48 per Skype su Windows ne mostra alcune, in particolare la cancellazione attiva del rumore.

Come riportato anche da MSPowerUser, gli sviluppatori del colosso di Redmond sarebbero all’opera per riportare in auge anche questo servizio di videochiamate sebbene ormai nelle aziende, scuole e università sia sempre più usato Teams. Il focus su quest’ultima piattaforma, infatti, avrebbe fatto sì che Skype restasse leggermente indietro con le funzionalità rispetto ad altri servizi concorrenti come Zoom, dunque per la società statunitense è il momento di riportarla al loro passo.

Dunque, nel changelog attuale della versione 8.0.76.48 possiamo trovare, come detto precedentemente, la cancellazione attiva del rumore per rendere più piacevole l’ascolto di utenti in ambienti rumorosi, assieme ad altre novità come il supporto a WAM (Web Account Manager) per login più rapidi e l’utilizzo di meno password, un pulsante Partecipanti per vedere chi partecipa a una chiamata, nuove impostazioni per la privacy e vari miglioramenti alle prestazioni.

Ancora in cantiere, invece, sarebbero altre feature come il supporto di Skype per browser basati su Chromium, la sfocatura dello sfondo per Skype sempre da browser, la possibilità di bloccare la riunione e la ricerca di contatti per numero di telefono. Tutto ciò dovrebbe giungere prossimamente sia su desktop, sia su dispositivi mobili.

Rimanendo nel mondo Microsoft, la società ha annunciato Mesh a inizio marzo, la nuova piattaforma per la realtà mista.