Skype: in arrivo la Content Creator Mode. Si potranno registrare chiamate

Secondo quanto riportato, Microsoft starebbe lavorando su una funzione che consentirà agli utenti di registrare le chiamate da Skype, e supporterà anche l'integrazione di app di terze parti, tra cui Xsplit, Wirecast e Vmix. Gli utenti Windows 10 e Mac, infatti, saranno presto in grado di registrare chiamate passando alla modalità "Content Creator".

Questa nuova modalità permetterà di registrare, importare, tagliare e modificare registrazioni utilizzando applicazioni come Adobe Premiere Pro ed Adobe Audition, come sottolineato sul blog di Skype in un post pubblicato nel corso dell'ultimo weekend.

Agli utenti verrà anche data la possibilità di scegliere software di terze parti che preferiscono utilizzare per effettuare questi procedimenti, ma chiaramente dovranno essere supportati dall'applicazione di VOiP di Microsoft.

Oltre a questa nuova funzione di registrazione delle chiamate, Skype consentirà anche di trasmettere le chiamate su YouTube o Twitch, allo scopo di consentire agli utenti di personalizzare l'aspetto e permettere agli spettatori di interagire con i protagonisti.

"Gli utenti possono personalizzare l'accesso della chiamata in modo tale da far partire una sorta di spettacolo dal vivo pronto per lo streaming a un pubblico di qualsiasi dimensione" aggiunge il post pubblicato sul blog.

Skype presenterà questa nuova suite nel corso del NAB Show di Las Vegas.

"Non c'è bisogno di ulteriori soluzioni di registrazione o acquisizione dello schermo" sottolinea Microsoft