Skype: Microsoft consentirà di registrare le videochiamate su tutte le piattaforme

Microsoft continua a puntare sulla propria piattaforma di messaggistica istantanea, Skype, ormai diventato a tutti gli effetti un competitor di applicazioni più popolari come Telegram e Whatsapp. E' anche per questo che il colosso di Redmond negli ultimi tempi ha espanso la gamma di funzionalità, per attirare più pubblico possibile.

Come riferito da The Verge, con i prossimi aggiornamenti per Skype sarà introdotta la possibilità di registrare le videochiamate su tutte le piattaforme. Questa feature, come riferisce la popolare testata online, sarà basata su cloud e "non appena si avvia la registrazione, a tutti gli utenti della chiamata sarà notificato che la chiamata è in fase di registrazione. Le registrazioni delle chiamate combinano i video di tutti e tutte le schermate condivise durante la chiamata".

Secondo quanto rivelato dal team di Skype, la registrazione sarà implementata su Windows, Mac, Linux, iOS ed Android a partire dall'estate, e farà parte di un aggiornamento molto più importante che al suo interno includerà anche altre feature che andranno ad espandere ulteriormente le potenzialità della piattaforma.

E' chiaro che l'aggiunta della funzione per la registrazione delle videochiamate avrà un impatto importante anche sulle applicazioni di terze parti, che fino ad ora venivano utilizzate dagli utenti e che sicuramente verranno dismesse, anche per alleggerire l'app.