Skype: Microsoft rimuove il login attraverso l'account di Facebook

A partire dal prossimo anno gli utenti Skype non potranno più utilizzare l'account Facebook per effettuare il login all'interno del famoso servizio di VoIP di Microsoft.

A darne l'annuncio la compagnia di Redmond che ha annunciato come a partire da Gennaio 2018 il login all'interno di Skype sarà possibile solo attraverso le credenziali legate al Microsoft Account.

Si tratta di un cambiamento che non andrà ad incidere per tutti gli utenti che utilizzano regolarmente l'applicazione, mentre per coloro che sono solita utilizzarla di rado e che non erano in possesso di un Microsoft Account, la modifica sarà sostanziale, dal momento che saranno costretti a creare un account per poterla usare.

Microsoft non ha voluto spiegare il motivo per cui abbia deciso di prendere questa decisione, ma ha comunque precisato che nel momento in cui la modifica sarà effettiva, provvederà a trasferire il credito Skype dagli account Facebook ai Microsoft ID che andranno a creare gli utenti.

Per tutti coloro che, invece, sceglieranno di non creare un account @Microsoft, la compagnia di Satya Nadella ha già specificato che è previsto il rimborso totale dell'ammontare sulle carte di credito associate.

Ricordiamo che le modifiche saranno effettive solo al prossimo mese di Gennaio 2018, ma Microsoft non ha rivelato alcuna data esatta.