Skype non funziona: gli utenti lamentano problemi con l'invio e ricezione di messaggi

Pomeriggio tormentato per gli utenti Skype. Da qualche minuto, infatti, da tutta Italia arrivano segnalazioni di molti iscritti alla famosa piattaforma di instant messaging di Microsoft.

Nella fattispecie, sarebbe impossibile inviare e ricevere sia messaggi che chiamate. A fianco della classica nuvoletta, infatti, compare la classica icona che identifica l'invio in corso del messaggio, senza però che questo venga recapitato al destinatario.

Problemi anche con le chiamate, sia vocali che videochiamate, che sarebbero impossibili da effettuare o ricevere.

Al momento, vista la diffusione capillare del problema (le segnalazioni ci sono arrivate sia dal nord che sud Italia, con vari tipi di connessione o provider), sembrerebbe trattarsi di un disservizio localizzato a livello di server Microsoft piuttosto che di connessione.



Chiaramente, non si tratta della prima volta che accadono disservizi del genere, e solitamente le compagnie provvedono a far rientrare il tutto nel giro di pochi minuti, tranne nel caso di problemi gravi. Da parte del team Skype, però, almeno al momento non è arrivata nessuna segnalazione ufficiale, tanto meno un comunicato. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Segnalateci, come sempre, attraverso i messaggi, eventuali dettagli aggiuntivi per permetterci di tenere aggiornata la notizia.