Skype è ora integrato con TripAdvisor e StubHub, ecco tutti i benefici

Ora potrete usare le funzioni messe a disposizione dadirettamente dall'app di: attivarle e semplicissimo, vi bastano un paio di click, e risultano molto comode per le coppie a distanza.

Di recente Skype ha stretto una partnership con TripAdvisor e StubHub, un'ottima notizia per i suoi utenti che ora vedranno le funzioni del programma ampliarsi. Sarà infatti possibile condividere direttamente sulla chat gli itinerari dei viaggi ed i consigli su come affrontarli, e grazie all'integrazione con il meno conosciuto StubHub, una piattaforma online per i biglietti di eventi musicali e sportivi, vi sarà permesso di scorrere i vari festival disponibili e di condividerli con gli amici.

Per attivare queste integrazioni è necessario compiere qualche piccolo passo. Prima di tutto, dovrete premere l'icona del simbolo "+" dall'app di Skype e selezionare i servizi che vi interessano dalla lista che vi comparirà, e poi potrete usare le funzioni che più vi comodano direttamente dall'app. Al momento questa feature ha qualche problemi di lag, ma la sua comodità supera di gran lunga i problemini dati da questo inconveniente. Provare per credere!

L'integrazione di Skype con TripAdvisor e StubHub sarà disponibile con il prossimo aggiornamento dell'app, che sta per arrivare su Mac e Windows 10, oltre che su iOs e Android.