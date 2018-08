SlashGear e WSJ: 'Facebook fa pressione sulle banche per avere dettagli sui vostri conti'

Stando a quanto riportato dai colleghi di SlashGear, Facebook starebbe facendo pressione sulle banche per avere informazioni finanziare riguardanti gli utenti iscritti ai suoi servizi. Vediamo il tutto dettagliatamente.

SlashGear ha pubblicato oggi un articolo titolato "Ora Facebook vuole vedere il tuo conto bancario", nel quale si afferma che la società di Zuckerberg "sta cercando di persuadere le banche a condividere le informazioni finanziarie con il social network, in un'ulteriore escalation nel campo dell'aggregazione dei dati personali. La società, ancora nel mirino delle critiche su come ha gestito il caso della privacy di Cambridge Analytica, ha comunque dovuto affrontare una rinnovata pressione da parte degli investitori per accrescere l'impegno nei suoi servizi".

Accuse pesanti, che non hanno ancora trovano conferme ufficiali da parte di Facebook, ma d'altronde la notizia è stata riportata da poco. L'autore del pezzo in questione, Chris Davis, continua poi scrivendo: "Facebook ha ammesso il mese scorso che la sua crescita stava rallentando, citando - tra le altre cose - i suoi sforzi per eliminare i profili fake più controversi. Gli investitori, tuttavia, erano ancora spaventati e il valore di mercato di Facebook si è ridotto di oltre 120 miliardi di dollari. Una possibile via per aumentare l'affidabilità di servizi come Facebook Messenger, è quella di rendere quest'ultimo anche un banchiere personale. Facebook ha cercato di coinvolgere le banche per incoraggiarle a condividere informazioni finanziarie dettagliate, riferiscono fonti vicine al WSJ".

Infatti, il Wall Street Journal ha approfondito la questione, confermando quanto scritto dai colleghi di SlashGear.