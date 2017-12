Slitta l'arrivo di Iliad in Italia: previsto per primavera 2018

Negli ultimi mesi il possibile approdo di Iliad in Italia è stato tra i più chiacchierati del mercato, in quanto circondato da un alone di incertezza, non solo sulla data di lancio ma anche e soprattutto sul nome.

Secondo quanto affermato da alcuni siti, i dirigenti dell'operatore telefonico sarebbero stati costretti a modificare la tabella di marcia prevista inizialmente, a causa della normativa italiana.

Attualmente sono molti gli utenti che nella ricerca delle reti riescono a trovare il segnale Iliad ma, come noto, almeno ad oggi il lancio dell'operatore ancora non c'è stato.

Secondo quanto affermato da Corriere delle Comunicazioni, il lancio previsto inizialmente a fine 2017 sarebbe slittato alla prossima primavera, ma non è questo l'unico punto su cui si cela qualche incertezza, dal momento che anche le figure chiave ed i rappresentanti non sono stati scelti. La società attualmente è amministrata da un amministratore unico, Cyril Poidatz, che è presidente del consiglio d'amministrazione di Iliad in Francia, ma per l'Italia ancora non è stato scelto nemmeno un amministratore delegato. Il Corriere sostiene che l'obiettivo è di mettere sotto contratto un amministratore giovane, ma non sono noti molti dettagli a riguardo.

Resta inoltre da capire anche il nome che avrà il nuovo operatore, anche se con ogni probabilità si chiamerà Iliad Mobile e non Ho.Mobile, un'opzione scartata subito e confermata anche dalla registrazione dei domini iliadmobile.it ed iliad-mobile.it, avvenuta a luglio.

Bloomberg si è addirittura spinta oltre ed ha affermato che il debutto potrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2018.