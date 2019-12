Parte la slitta dei Grandi Sconti di Trony: le offerte del nuovo volantino

Terminate le precedenti offerte, Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online fino al 20 Dicembre. E' una "slitta carica di Grandi Sconti", e permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzi ridotti in occasione delle festività natalizie.

Partendo dall'informatica, e quindi anche dai tablet e laptop, citiamo il Samsung Galaxy Tab A da 10,1 pollici del 2019 a 159 Euro, l'11% in meno rispetto ai 179 Euro di listino. In sconto troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici, a 1349 Euro, per un risparmio di 70 Euro rispetto ai precedenti 1.414 Euro. L'iPad Pro da 11 pollici, WiFi + Cellular invece con memoria interna da 64 gigabyte passa a 999 Euro, 60 Euro in meno se si confronta al prezzo imposto dal produttore.

Per quanto riguarda i televisori, invece il Philips 50PUS6804 da 50 pollici passa a 399 Euro, il 27% in meno, mentre salendo di fascia troviamo anche il 55OLED804 da 55 pollici può essere acquistato a 1.299 Euro. Fronte Sony citiamo il KD49XG9005BAEP da 49 pollici a 815 Euro, mentre Samsung porta il QE55Q60RATXZT da 55 pollici a 620 Euro.

Tante offerte anche sulla telefonia: le AirPods 2 con case di ricarica wireless possono essere acquistate a 199 Euro, mentre le FreeBuds 3 passano a 159 Euro. In volantino anche iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, a 1.199 Euro.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile qui.