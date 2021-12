Slitta ancora il lancio dell'iPhone pieghevole: lo vedremo tra 2023 e 2024

I rumor sul lancio di un iPhone pieghevole da parte di Apple sono ormai presenti sul web da tempo, ma secondo quanto affermato dall'analista Ross Young gli utenti che lo bramano e che lo stanno aspettando con insistenza saranno costretti ad attendere ancora un bel pò.

Apple, infatti, non dovrebbe lanciare alcun iPhone pieghevole prima del 2023, ma la data più probabile in cui potrebbe essere introdotto sul mercato è quella del 2024. Il colosso di Cupertino sta infatti affrontando alcuni "problemi relativi alla tecnologia ed alla catena di approvvigionamento", di cui aveva fatto menzione in precedenza anche Ming-Chi Kuo, un altr analista molto affidabile e popolare nel settore.

Lo scorso anno in molti davano quasi per certa la presentazione di un iPhone pieghevole nel 2022, ma a questo punto appare praticamente certo che non sarà così, salvo stravolgimenti dell'ultimo secondo che però appaiono improbabili. Alcuni rapporti emersi in precedenza indicavano che il dispositivo pieghevole di Apple potrebbe sfoggiare uno schermo da 8 pollici OLED fornito da LG, e dovrebbe anche includere l'Apple Pencil.

Qualche mese fa un'altra indiscrezione trapelata riferiva che nel 2023 Apple potrebbe lanciare ben due iPhone pieghevoli, ma anche a riguardo nell'ultimo rapporto di Ross Young non si fa menzione.