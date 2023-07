Small Giants sconvolge il mercato: 500.000€ in 7 giorni grazie ai snack di insetto

Un'onda di cambiamento sostenibile e innovativa sta travolgendo il settore alimentare, con Small Giants, il pioniere italiano di alimenti alternativi a base di insetti, che ha stupito il mercato raccogliendo oltre 500.000€ in meno di una settimana da più di 230 investitori, superando l'obiettivo della sua campagna di equity crowdfunding.

L'enorme interesse suscitato ha sorpreso perfino la stessa azienda, come ammette il CEO, Edoardo Imparato, confermando l'incrollabile fiducia riposta nel loro progetto rivoluzionario. Il futuro, per Small Giants, promette l'espansione nel settore delle proteine alternative, con l'introduzione di nuovi prodotti e una crescita significativa sia in Italia che in Europa.

È stata scelta Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana di equity crowdfunding, per lanciare la campagna con l'obiettivo di raccogliere 500.000 € nei 30 giorni successivi al lancio del 21 giugno. La maggior parte dei fondi raccolti sarà dedicata al marketing e alle vendite, così come al rafforzamento del team e delle attività di R&D.

Il mercato delle proteine alternative (qui la nostra prova degli snack a base di farina di grillo) e degli insetti commestibili sta vivendo una crescita significativa e Small Giants si posiziona strategicamente in un settore che prevede un'espansione enorme nei prossimi anni. Il valore totale del mercato degli insetti commestibili sarà di 16 miliardi di euro nel 2032, con 390 milioni di europei che si prevede consumeranno insetti e prodotti derivati nel 2030.

L'offerta di Small Giants è varia e diversificata, e va dagli snack proteici dolci e salati ai sostituti della carne a base di insetti. La loro composizione unica offre benefici nutrizionali straordinari, che comprendono un alto contenuto di proteine complete e vitamina B12, oltre a essere una fonte di fibre alimentari.

Insomma, questo è un primo passo verso un futuro sostenibile dove saranno introdotte - insieme a quelle tradizionali - nuove scelte alimentari (che non andranno a sostituire le classiche).