Basta smarrire gli oggetti: con Apple AirTag in OFFERTA li ritrovi subito!

Apple AirTag è davvero comodissimo per ritrovare subito gli oggetti a noi più cari o più utili quando li smarriamo. L'esempio classico è quell del mazzo di chiavi, ma si pensi anche all'auto dopo averla parcheggiata. A chi non è mai capitato di non ricordare dove si trova? Bene, oggi puoi prenderlo con il 23% di sconto, quindi paghi solo 29,99 euro

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Scarica l'app gratuita Dov’è, la stessa che in pratica già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari.

Questo dispositivo si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag e quindi l'oggetto che cerchi. E' compatibile con iPhone 11 e successivi.

Puoi localizzarlo anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Inoltre, puoi attivare la modalità Smarrito su AirTag per ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è.

Non temere per la tua privacy: nella rete Dov’è, tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy.

