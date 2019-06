Smart card di Mediaset Premium prestata ad un hotel, abbonato assolto dal Garante

Da Benevento arriva una storia particolare che riguarda il mercato della pay tv. Protagonista un abbonato a Mediaset Premium che a quanto pare aveva prestato la propria smart card ad un hotel. La pratica è ovviamente scorretta, come previsto dalle condizioni degli abbonamenti, ma il Garante l'ha comunque assolto.

La vicenda è stata pubblicata per intero quest'oggi da Repubblica. L'uomo aveva regolarmente sottoscritto l'abbonamento con la televisione del Biscione per vedere le partite, cosa che ha potuto fare fino a Gennaio 2018 quando l'emittente gli ha tagliato i fili chiedendo il pagamento di una penale di 3000 euro o, in alternativa, la sottoscrizione ad un abbonamento riservato agli esercizi commerciali che ha un costo mensile di più alto.

Le motivazioni di questa offensiva nei confronti dell'utente sono da ricercare nel fatto che questo aveva prestato la propria tessera per Mediaset Premium all'albergo della sua famiglia. Secondo i legali di Mediaset, si è trattata di di una "violazione grave degli obblighi contrattuali", in quanto la tessera era ad esclusivo uso "privato e domestico".

L'uomo però si è immediatamente appellato all'Autorità per le Comunicazioni, a cui ha segnalato l'interruzione del servizio ed un danno ai suoi diritti, il tutto negando di aver prestato la tessera alla struttura pubblica della sua famiglia.

Il Garante gli ha dato ragione, con una decisione destinata a rappresentare un importante precedente. Nella relazione infatti l'Autorità sostiene che il verbale di accertamento dell'ispettore Mediaset Premium ha uno "scarso valore probante", e non contiene prove sufficienti per dimostrare la violazione.

Alla luce di ciò, è stata stabilita la "regolarizzazione della sua posizione amministrativa", mentre è stato negato il risarcimento richiesto in quanto l'interruzione sarebbe avvenuta con un preavviso congruo.

Ricordiamo che dal 1 Giugno i canali di Mediaset Premium non sono più visibili su digitale terrestre.