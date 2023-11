La smart home di IKEA è super economica: presentati tre sensori da 7,99 Euro

IKEA continua a puntare sulla smart home economica e presenta oggi tre nuovi sensori Zigbee che saranno disponibili a prezzi ultra economici che daranno un tocco di classe e modernità alle nostre abitazioni.

Il primo si chiama Parasoll ed è un sensore per porte e finestre. A questo si aggiunge Vallhorn, che è uno dei più classici sensori di movimenti, mentre l’offerta è completata da Badring che è un sensore per le perdite d’acqua. Tutti e tre, avranno prezzi inferiori ai 10 Euro, e saranno disponibili in vendita a livello globale nel corso della prima metà del prossimo anno.

Scendendo nei dettagli, Parasoll funziona come i più tradizionali sensori per porte e finestre e che quando montato consente di attivare un’automazione nel momento in cui viene rilevata un’apertura o chiusura. Ikea spiega che può essere anche accoppiato con una delle proprie lampadine intelligenti, senza dover acquistare o configurare lo smart hub Ikea home. In Europa avrà un prezzo di 9,99 Euro.



Per quanto riguarda Vallhorn, il sensore di movimento può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno dal momento che ha ottenuto la certificazione IP44 contro la pioggia e permette di attivare luci o altre automazioni nel momento in cui viene rilevato un movimento. L’alimentazione avviene attraverso tre batterie AAA e può controllare ed essere accoppiato fino a 10 lampadine intelligenti IKEA. Il costo è di 7,99 Euro e la differenza rispetto al modello attualmente in commercio è che ha un angolo di rilevamento più ampio.



Infine, il sensore Badring serve a rilevare le perdite d’acqua ed è caratterizzato da una sirena integrata da 60 dBa a 1m che avvisa tempestivamente gli utenti quando c’è una perdita d’acqua. Questo può inviare anche notifiche su smartphone tramite l’app Ikea Smart Home nelle case in cui è installato l’hub Ikea Dirigera, ed ha un costo di 9,99 Euro.



IKEA evidenzia che i sensori Parasoll e Badring non sono compatibili con i vecchi gateway intelligenti Trådfri Home, mentre tutti supportano il nuovo hub Dirigera.

IKEA sta ampliando in maniera consistente il proprio raggio d’azione e lo scorso anno ha messo in vendita il giradischi degli Swedish House Mafia.